معلم يخلع حجاب فتاة بالقوة.. تعرف على عقوبته (صورة)

المصدر: ميس زهور - إرم نيوز

طُرد معلم في نيويورك، يبلغ من العمر (31 عاماً) من عمله، بعد خلعه حجاب فتاة مسلمة دون إذنها.

وقد تم اتهام المعلم أوغنيتيغا ايدا من قبل صفاء الزكاري البالغة من العمر 8 أعوام “بخلعه الحجاب الإسلامي عن رأسها بقوة بالغة، لدرجة تضرر عينها اليمنى، واضطرارها الذهاب إلى المستشفى للمعالجة”.

ووفقاً لصحيفة واشنطن تايمز فقد قالت صفاء – طالبة في الصف الثاني في المدرسة العمومية 76 في برونكس- بأن الاستاذ ايدا “أمرها بخلع الحجاب ورفضت”.

وأخبر مصدر من الشرطة صحيفة الأخبار اليومية بأن صفاء “قامت بسوء تصرف في الصف قبل وقوع الحادثة”.

وكان الأستاذ قد طلب من صفاء رؤية شعرها، وقالت “أنا اعتقدت بأنه يمزح” وأجابته “ليس بإمكانك، لأنك اذا فعلت سأخبر المدير” وبعدها بدأ هو بالضحك وخلعه.

وقامت الفتاة ذات الثماني أعوام بإعادة وضع حجابها وأمسكت به على إثر محاولة المعلم لسحبه مرة أُخرى ولكنه خلعه بقوة شديدة، وقالت صفاء “شعرت بأني سأُجنّ وبكيت بقوة “.

وعولجت عين صفاء بعد إصابتها في مركز جاكوبي الطبي، و قال والد الفتاة – محمد الزكاري – بأنه “أخبر مباشرة موظفي المدرسة والشرطة بالحادثة”.

وصرح المتحدث باسم المنطقة التعليمية بأن “هذه الطريقة المزعومة غير مقبولة أبداً وأن الأستاذ طُرد مباشرة من عمله”.