بالفيديو وصور.. قتيلان بسبب فطيرة في هجوم وقع داخل متجر

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

نشرت شرطة سان فرانسيسكو لقطات من الهجوم المميت الذي وقع داخل مطعم شطائر بمترو الأنفاق، الأسبوع الماضي.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضابط كينيث تشا وهو يطلق رصاصة على المتهم نيكولاس فلوتشي.

وكان فلوتشي قد طعن عاملًا بالمتجر بشكل متكرر يوم الأربعاء الماضي، بعد رفضه إعطاءه شطيرة مجانية.

وبعد إطلاق النار عليه، توفي فلوتشي على الفور في مكان الحادث، وقالت الشرطة: إن فلوتشي البالغ من العمر 26 عامًا أخرج سكينًا وقتل العامل في الحال، وتلقت الشرطة بلاغًا بالحادث.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظات قبل وصول الشرطة، حيث أطلق الضابط النار عليه وسقطت سكين المتهم ووقع بجانب الضابط.

ولم يُعرف بعد ما كان يفعله المتهم في ولاية كاليفورنيا. وقد جمعت عائلته أكثر من 10 آلاف دولار على الإنترنت لجلب جثته إلى تكساس.

وقال رئيس شرطة سان فرانسيسكو ويليام سكوت: إن الضابط تشا سوف يستمر في عمله، بينما يخضع الحادث للتحقيق.