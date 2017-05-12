عربي طلب اللجوء إلى النمسا.. فحصل على حكم بالسجن مدى الحياة لهذا السبب

المصدر: إسماعيل الحلو – إرم نيوز

أصدرت محكمة في النمسا حكمًا قاسيًا على طالب لجوء سوري وأمرت بسجنه مدى الحياة بعد أن أدانته بارتكاب جرائم حرب، حيث قام بقتل 20 جريحًا من جنود النظام السوري خلال الحرب الدائرة في بلاده.

وقد وُجد هذا الشخص، والذي يبلغ من العمر 27 عاماً، مذنباً في التهم الـ20 “بالقتل كجريمة إرهابية” من قبل قاضٍ في محكمة انسبروك الأربعاء الماضي، في حين أنكر المتهم ارتكابه لهذه الجرائم.

وقد أثارت قضية اللاجئ السوري انتباه السلطات بعد أن أخبر لاجئين آخرين أنه قتل جنوداً جرحى غير مسلحين للنظام في مدينة حمص العامين 2013 و2014، وفقاً للتقارير التي وردت عن الإعلام النمساوي.

وزعمت المحكمة أن الرجل كان ينتمي لجماعة ثوار مرتبطة بالجيش السوري الحر، ويعتبر قتل الجنود الجرحى جريمة حرب بحسب معاهدة جنيف.

وقال مترجم المحكمة إن المتهم قام بوصف عمليات القتل التي قام بها له باللغة العربية، في حين ادّعى طالب اللجوء أن الشهادة قد تُرجمت بشكل خاطئ وأنكر القتل، إلا أن المترجم اعترض على هذا الادعاء في المحكمة قائلاً: “قال لي المتهم إنه أطلق الرصاص بكثافة على جنود جرحى، وقد طلبت منه تكرار ما قاله ففعل”.

ونشأ الرجل الذي يعود لأصول فلسطينية في مخيم لاجئين في حمص، ويسعى لاستئناف الحكم بحسب ما قال محاميه، وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها حيث لم يتم النظر في قضية جرائم حرب في محكمة نمساوية قبل الآن.