لص يسرق سيارات المواطنين ويخفيها قرب مركز الشرطة

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

استغل شاب مصري قطعة أرض خالية مجاورة لأحد أقسام الشرطة في مصر، لإخفاء السيارات والمركبات التي يسرقها بعد تغطيتها بغطاء السيارات، لحين انتهاء التفاوض مع أصحابها، ومن ثم إعادتها لهم مرة أخرى بعد الحصول على المبالغ المتفق عليها.

واتخذ المتهم، البالغ من العمر 30 عاماً، وهو عاطل عن العمل، من قطعة الأرض مخرناً للمسروقات، ليقينه بعدم الشك من قبل أصحاب السيارات بإمكانية وجود سياراتهم ومركباتهم المسروقة بجوار قسم الشرطة، نظراً لخشية اللصوص من الاقتراب من هذه الأماكن خوفاً من كشف الجريمة، أو القبض عليهم كون غالبيتهم متهمين في قضايا أخرى.

وتلقت مديرية الأمن بمحافظة القليوبية عدة بلاغات تفيد بسرقة سيارات ومركبات “توك توك“، وبعد التحريات وجمع المعلومات وفحص البيانات الواردة، أجرى رجال المرور مسحاً شاملاً بالشوارع والأرض الفضاء التي توجد فيها سيارات مغطاة، إلى أن كانت المفاجأة بالعثور على سيارات تم الإبلاغ عن سرقتها، إلى جانب مركبات “توك توك” في قطعة أرض مجاورة لقسم شرطة شبرا الخيمة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم بعد التأكد من هويته وقيامه بارتكاب الجرائم، حيث اعترف أمام جهات التحقيق باستغلاله الأرض الفضاء المجاورة لقسم الشرطة في إخفاء المسروقات، لعدم الشك في وجودها بهذا المكان، حال قيام أصحابها بالبحث عنها، ولحين انتهاء المفاوضات التي يجريها مع أصحاب السيارات للحصول على بعض الأموال مقابل إعادتها.

وذكر المتهم في أقواله، إنه ارتكب عشرات الجرائم خلال الفترة الماضية بهذه الطريقة، حيث قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، وتسليم عدد من المركبات لأصحابها، بناء على البلاغات المقدمة بسرقتها قبل القبض على المتهم وكشف لغز جرائمه.