مصر.. خمسينية تسرق كبار السن بحيلة “إنسانية”

المصدر: يوسف القاضي-إرم نيوز

لجأت مصرية إلى حيلة أظهرت فيها تعاطفا إنسانيا لسرقة السيدات كبار السن بعد عرض المساعدة عليهن أثناء قيامهن بشراء متطلباتهن المنزلية خاصة في سوق الخضار ومن ثم حملها لحقائبهن وإيهامهن بمساعدتهن حتى تتعرف على ظروفهن وإن كن يقمن بمفردهن في السكن لتنفذ جريمتها التي اعتادت عليها.

السيدة التي لم يشفع لها سنها “57 عامًا” للتوقف عن الاحتيال، مستغلة سنها القريبة من سن السيدات لتدخل إلى منازلهن، بعد أن تتلقى دعوة بالدخول إكراما للمساعدة التي قدمتها، وحين تعرض الضيافة عليها تطالب بالمشاريب والعصائر، وما أن تأتي الكؤوس حتى تضع بها مواد مخدرة لصاحبة المنزل لتتمكن من سرقتها.

وبدأت تحريات الشرطة، بعد تلقيها بلاغات من سيدات تفيد بتعرضهن للسرقة بنفس الطريقة، حيث بمجرد استيقاظهن بعد تناول المخدر يكتشفن سرقة منازلهن عبر السيدة الغامضة التي قامت بالمساعدة.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمة، حيث تبين أنها مسجلة خطر، وبإجراء التحقيقات معها تم التوصل إلى ارتكابها 5 جرائم بنفس الطريقة.

وتم استدعاء مقدمي البلاغ للتعرف على هويتها والحصول على بعض المسروقات التي لازالت بحوزتها.

وكشفت أقوال المتهمة أنها لجأت لإشعار كبار السن بمراعاة ظروفهن الصحية وعرض المساعدة عليهن بطريقة إنسانية دون أجر حتى تستطيع التعرف على مدى إقامتهن بمفردهن في الشقة من عدمه لتتمكن من تنفيذ الجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ورد بعض المسروقات لأصحابها وفقًا للبلاغات المقدمة رسميًا خلال الفترة الأخيرة.