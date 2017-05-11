سيدة تحرق قلب طفلة.. وزارة العمل السعودية تبحث عن معلومات تقود للجانية (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من الجمهور اليوم الخميس، تزويدها بأي معلومات قد توصل لسيدة ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تسأل طفلة تدعى “سكينة” عن حالة والدتها الصحية، ثم بدأت باستفزازها وشتمها حتى انهارت باكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، اليوم الخميس في تغريدة على حسابه في تويتر: ‏”من تتوافر لديه معلومات عن (#امرأة_تحرق_قلب_طفلة) يرجى تزويد الوزارة بها”.

من تتوافر لديه معلومات عن #امراة_تحرق_قلب_طفلة يرجى تزويد الوزارة بها. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ١١ مايو، ٢٠١٧

وكان التسجيل المصور أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذا التصرف بالتجرد من الإنسانية، مطالبين جهات الاختصاص بتكثيف التوعية ومحاسبة السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تسأل الطفلة بشكل مستفز: “من يشتري لك ملابس وإن أمك ستموت، ولن تنتقلي إلى منزلكم الجديد”، وذلك وسط بكاء الطفلة في مشهد أثار استياء المتابعين.

كما أطلق ناشطون سعوديون على تويتر وسم #امرأة _تحرق_قلب_طفلة للتضامن مع الطفلة والمطالبة بمحاسبة السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تعذب الطفلة نفسيا وتلعب على أعصابها حتي انفجرت بالبكاء.