بـ 23 ألف جريمة قتل في 2016.. هذه الدولة الأكثر دموية في العالم بعد سوريا ‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أفاد تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بأن المكسيك حلت الثانية عالميًا بعد سوريا العام الماضي، من حيث معدلات القتل بسبب الجرائم التي ترتكبها عصابات المخدرات.

وأوضح التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، أن 23 ألف جريمة قتل ارتكبت في المكسيك خلال عام 2016، في حين أدت الحرب في سوريا إلى مقتل نحو 60 الفًا.

وقال انتونيو سامبايو، الباحث في المعهد المختص في شؤون الأمن والنزاعات ومقره لندن، “من النادر جدًّا أن يصل العنف الإجرامي إلى مستوى قريب من النزاع المسلح. ولكن ذلك يحدث في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى (هندوراس وغواتيمالا، والسلفادور) وخصوصًا في المكسيك”.

وفيما شهدت الدول الثلاث في أمريكا الوسطى، انخفاضًا في الجرائم المرتكبة إلا أن معدل الجريمة ازداد بنسبة 11 في المئة في المكسيك العام الماضي.

وعزا سامبايو، ارتفاع مستوى العنف في المكسيك إلى إعلان الرئيس السابق فيليب كالديرون في كانون الأول/ ديسمبر 2006 “الحرب على المخدرات” في محاولة للقضاء على العصابات، ولكن “النزاع أدى إلى أوضاع مزرية في المكسيك، حيث قتل 105 آلاف شخص في جرائم متعمدة منذ تلك الفترة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2012”.

ومن جهته، اعتبر كالديرون، أن استمرار ارتفاع معدل جرائم القتل يعود إلى فشل الرئيس المكسيكي الحالي انريكي بينا نييتو في الإيفاء بوعده عدم استخدام السلاح في محاربة مهربي المخدرات.

وعالميًا، انخفضت أعداد قتلى النزاعات من 167 ألفًا عام 2015 إلى 157 ألفًا العام الماضي، وفقًا لتقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، بحسب فرانس برس.