الشرطة السعودية تطيح بمنفذ عملية سطو مسلح جريئة قتل فيها رجل أمن (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ مبكر من اليوم الثلاثاء، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على منفذ عملية السطو المسلح التي شهدتها محافظة ضباء قبل ثلاثة أيام وانتهت بمقتل رجل أمن.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، إن الجهات الأمنية في منطقة تبوك، تمكنت من القبض على الجاني الذي نفذ العملية التي قتل فيها الرقيب أول عطا الله بن سويلم الحويطي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن القاتل قبض عليه أمس الاثنين، وأن شرطة منطقة تبوك ستصدر بياناً حول القبض على الجاني المسلح.

وكانت تقارير محلية قد قالت في وقتٍ سابق إن الجهات الأمنية استعانت بمروحيات تابعة لها لتمشيط منطقة جبلية يعتقد أن منفذ العملية لجأ إليها.

ووقعت الحادثة الجريئة يوم الجمعة الماضي، عندما تنكر منفذها بزي امرأة منقبة، ودخل محل ذهب بهدف سرقته قبل أن تصل دورية أمنية للمحل، ليبادر بإطلاق النار من سلاح رشاش كان بحوزته فيقتل رجل الأمن ويصيب إثنين من العاملين في المحل ويفر هارباً.