محكمة سعودية تعاقب رجلًا حاول استهداف أمن الحج.. بهذا الحكم

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 12 سنة والتعزير على رجل يحمل الجنسية السورية، بعد إدانته بالشروع بتنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم داعش ضد القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج.

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي، أن الرجل “تبنى أفكار التنظيم وبايع زعيمه على السمع والطاعة، متبنيًا المنهج التكفيري، كما قام بكتابة عدة تغريدات لأجل ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يطلب فيها من متابعيه أن يدعوا له بالتوفيق والسداد ويلتحقوا به، كما قام بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أمن الحج“.