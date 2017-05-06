اعتقال 900 شخص عبر العالم بسبب موقع يستغل الأطفال جنسيا

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية و الإنتربول الجمعة عن نتائج التحقيق الدولي حول موقع لاستغلال الأطفال جنسيا، وقد أسفر عن اعتقال 900 متهم عبر العالم، والتعرف على 300 طفل ضحية.

التحقيق الذي دام مدة سنتين انطلق في 2015، بعد تفكيك الموقع المركب جدا “بلايين”(Playpen) الذي أسسه المسمى “ستيفن شايز” المقيم في فلوريدا، و الذي حكم عليه هذا الأسبوع بـ30 عاما من السجن حسب الـ “اف بي آي”.

وقد اعتقل شايز يوم 19 فبراير 2015 ،أي بعد شهر واحد من انطلاق مهمة البحث و التحقيق التي سميت “عملية الهوة “(أو عملية المصاصة) لتعقب المستعملين وموردي الصور و الفيديوهات لموقع “بلايبين”.

وكان الموقع الالكتروني يعتبر أكبر شبكة لتبادل الوثائق الجنسية الخاصة بالأطفال عبر الانترنيت، ووصل عدد مستعمليه إلى 150 ألفا.وقد أسس في أغسطس/آب 2014 على مستوى الشبكة المظلمة ( darknet ، وكان يستخدم بروتوكولات محددة تدمج وظائف إخفاء الهوية.

وقامت “إف بي آي” بقرصنة آلاف الحواسيب بمائة دولة في إطار تحقيقها، مما أثار احتجاج المنظمات المدافعة عن الحريات ،ثم سيرت المخابرات الأمريكية بنفسها الموقع المشبوه لمدة 12 يوما لكشف هوية المستعملين، وهو الأمر الذي اعتبر بدوره تجاوزا.