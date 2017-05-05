شرطي بحريني توجه لضبط متهم ففوجئ بردة فعله

المصدر: المنامة – إرم نيوز

حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بالسجن 5 سنوات على شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بعد إدانته بالاعتداء بالضرب والركل على ضابط شرطة أثناء محاولة توقيفه لطعنه آخر بسكين.

وبدأت الواقعة بعد ورود بلاغ للشرطة في سبتمبر 2015، بوجود شجار بين عدة أشخاص حدث في محافظة المحرق، تعرض أحدهم لثلاث طعنات بسكين، وبعد تحريات نقيب عن المشاجرة توصل للجناة، وحين توجه للقبض عليهم برفقة ملازم أول، التقى بالمتهم وقام بإعلامه بهويته ومأموريته، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بلكمه على وجهه ودفعه مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ولم يكتف المتهم بذلك بل واصل الاعتداء عليه بالركل في أنحاء متفرقة من جسده، فتدخل الملازم الأول الذي سيطر على المتهم وقام بتثبيته، وفقا لموقع “الأيام نت”.