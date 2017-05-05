قطر.. “سوء حظ” يوقع تونسيًا اقتحم محلًا لسرقته

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات في قطر بالحبس سنة نافذة على تونسي مع إبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة الشروع بسرقة محل للجوالات ليلاً.

وكان المتهم قد تمكن من دخول المخزن وفتح مكتب الإدارة لسرقة المبالغ النقدية وكروت شحن، إلا أن أحد العمال شاهده فقام بإغلاق المحل لمنعه من الهروب، إلا أنه تمكن من فتح الباب وأثناء هروبه دون المسروقات تمكنت الشرطة من ضبطه.

وفي التفاصيل، توجه المتهم يوم الواقعة ليلاً إلى المتجر بغرض سرقته، وقام بالدخول لمنطقة المستودع وفتح المكتب الحاوي للمبالغ النقدية وكروت الشحن بقصد الاستيلاء عليها إلا أن أحد العمال شاهده وقام بإغلاق المحل لمنعه من الخروج، وبعد عدّة محاولات تمكن المتهم من الخروج دون المسروقات إلا أن الشرطة كانت في انتظاره فألقت القبض عليه، بحسب صحيفة “الراية”.