في قضية اغتصاب جماعية شهيرة هزت الهند.. المحكمة العليا تؤيد هذا الحكم على 4 رجال

المصدر: نيودلهي - إرم نيوز

أيدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، عقوبات الإعدام الصادرة بحق 4 أشخاص أدينوا باغتصاب امرأة على متن حافلة في نيودلهي عام 2012، طبقا لما ذكره محامون.

وتقدم المدانون الأربعة، وهم أكشاي ثاكور، وفيناي شارما، وباوان جوبتا، وموكيش سينج، بطعن أمام المحكمة العليا في الهند ضد أحكام الإعدام التي أصدرتها بحقهم محاكم أقل درجة.

وقال إم.إل شارما، أحد المحامين الذي يمثل اثنين من المدانين “أكدت المحكمة العليا حكم محكمة دلهي العليا بعد سماع الأدلة والمرافعات، الصادرة عن الادعاء”.

وأضاف شارما أن المحامين الموكلين عن المتهمين يدرسون تقديم التماس لمراجعة الحكم أمام المحكمة العليا.

وتعرضت الضحية وتدعى جيوتي سينج للاعتداء والاغتصاب بواسطة 5 رجال وقاصر على متن حافلة مساء يوم 16 كانون أول/ديسمبر عام 2012، وتوفيت بعد قرابة أسبوعين من وقوع الاعتداء في مستشفى في سنغافورة.

وعثر على أحد المتهمين الستة متوفيا في زنزانته، فيما تم إخلاء سبيل القاصر في كانون أول/ديسمبر عام 2015 بعد قضاء 3 سنوات في مؤسسة إصلاحية.