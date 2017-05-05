شابان يقتحمان معهدًا ليعتديا بالضرب على طالبة في الكويت

المصدر: الكويت – إرم نيوز

كشف تصوير لتقرير طبي في الكويت تعرض إحدى الطالبات لاعتداء داخل أسوار المعهد التجاري.

وأكد مصدر، أن طالبة تتبع إحدى القوائم الطلابية استعانت بشاب قيل إنه شقيقها وذلك لتصفية حساباتها مع زميلتها التي تعمل مع قائمة أخرى، وبدوره، قام الأخير بالاستعانة بواحد أو اثنين من أصدقائه حيث تجرأوا على الدخول إلى المعهد وقاموا بضرب الطالبة وسط صراخها وبقية زميلاتها وامتعاض من غياب دور أمن الكلية.

وأضاف المصدر أن زميلات الطالبة قمن بإسعافها إلى المستشفى نتيجة تعرضها للضرب المبرح، حيث تم استخراج تقرير طبي بإصاباتها لرفع قضية ضد المعتدين تمهيدًا لضبطهم.

فيما توجهت الفتاة المجني عليها لتسجيل قضية لدى الجهات الأمنية، بحسب صحيفة “الأنباء”.