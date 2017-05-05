لهذا السبب.. شاب يقتل سيدة طعنًا أمام طفليها

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

اعتقلت الشرطة الألمانية شابًا أفغانيًا من طالبي اللجوء بعد أن قام بطعن سيدة حتى الموت، أمام أطفالها، في مدينة بافاريا.

وبحسب التحقيقات قام الشاب بفعلته بعد أن اعتنقت السيدة المسيحية وتخلت عن الإسلام، حيث قام بطعنها أمام أطفالها حتى فارقت الحياة، أمام محل تجاري في مدينة بافاريا بألمانيا.

ووفقًا لشهود عيان” طعن الرجل السيدة التي تدعى فاطمة في رأسها وعنقها” وقال أحد الأشخاص الحاضرين: “سمعت صرخات غاضبة وكان لديه سكين..لقد كان الموقف بشعًا للغاية”.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض على الجاني واحتجازه في مستشفى للأمراض النفسية بعد أن تمكن المارة وشرطية خارج الخدمة كانت متواجدة في مكان الحادث من السيطرة عليه.

يذكر أن المهاجم وصل إلى ألمانيا في العام 2013 وكان يقيم في ملجأ لطالبي اللجوء.