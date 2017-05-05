لهذا السبب.. قررت عروس سودانية التخلص من زوجها في شهر العسل

المصدر: الخرطوم – إرم نيوز

قررتؤ عروس سودانية ما تزال في شهر عسلها التخلص من عريسها وقتله خلال نومه، والذي رفضته وتزوجته رغما عنها، وذلك داخل شقة استأجرها الضحية لقضاء “شهر العسل”، في أحد أحياء مدينة أم درمان السودانية، يوم الخميس.

واستغلت العروس نوم زوجها، بحسب موقع “النيلين”، وباغتته بطعنة قاتلة أنهت حياته، وبعد ارتكابها الجريمة، أخطرت الجانية ذويها بفعلتها، فأسرعوا وتوصلوا إليها ومن ثم سلموها إلى قسم الشرطة للتحقيق معها.

وأضاف الموقع أن التحريات كشفت أن العروس أقدمت على قتل زوجها لعدم رغبتها فيه. ودوّنت الشرطة بلاغًا بالقتل العمد، وأحالت الجثة إلى المشرحة.