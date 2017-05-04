بالصور.. أب سوري ينهش بوحشية جسد طفلته الرضيعة “عضًا” حتى الموت

المصدر: دمشق – إرم نيوز

استيقظ أهالي جرمانا في العاصمة السورية دمشق على جريمة مروّعة، حين أقدم أب بطريقة بشعة على نهش جسد طفلته الرضيعة ذات الـ9 أشهر بأسنانه حتى الموت، بسبب رفضه للبنات واعتباره أنهن سبب للعار.

ونشرت شبكة “أخبار جرمانا” صورًا مروّعة للرضيعة “دلال”، التي ظهرت وجميع جسدها مُدمى بآثار العض والنهش بأنياب الأب، الأمر الذي سبب صدمة لأهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خال الرضيعة، إن الأب المتهم، البالغ من العمر 37 عامًا، كان يتذمر من الفتيات ويفضل الذكور عليهن.

وأضاف أن والدة الضحية توجست من زوجها، فطلبت منه أن تأخذها لكنه رفض، وعندما شعرت بالقلق ذهبت تستنجد بأهلها، فلم تعثر عليهم في المنزل، فتوجهت إلى إحدى جاراتها، لكن الزوج كان قد سبقها واتصل بها يبلغها بموت الطفلة، لتنتاب الأم حالة هستيرية وتصرخ في الشارع، حيث تدخل رجال الأمن واقتحموا المنزل ليجدوا الطفلة قتيلة وعليها كدمات وآثار عض في كل جسدها.

وأوضح أنه تم إيقاف الجاني الذي اعترف بجريمته، وتبيّن أن له سابقة اعتداء على طفل له من زوجته الأولى.