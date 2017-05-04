مقتل صحفي مغربي في ظروف غامضة (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

وجد المصور الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي، مقتولا بمسكنه بإقامة الأفق بشارع محمد الخامس في مدينة تمارة قرب العاصمة الرباط، مساء أمس الأربعاء.

وحضر رجال الأمن في وقت متأخر من الليل إلى موقع الجريمة، وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة.

وتضاربت الأنباء حول طريقة تعرض الضحية للقتل، حيث أفادت مصادر بأنه وجد مقيداً وتعرض للضرب بالعصا إلى أن لفظ أنفاسه، دون توفر معطيات رسمية تؤكد ذلك أو تنفيه.

وكان الراحل من مواليد 1961 بالرباط، والتحق بوكالة المغرب العربي للأنباء كمصور صحفي سنة 1993، ويشتهر بين زملائه بالطيبة والخلق النبيل.