قطر.. فلسطيني يخطف موظفة ويعتدي عليها بالضرب

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات في قطر بحبس فلسطيني 10 سنوات لخطفه موظفة والتعدي عليها بالضرب وتهديدها بالقتل، وبحبسه 5 سنوات عن تهمة سرقة حقيبة سفر المجني عليها وما بداخلها من أموال ومنقولات.

ويتضمن الحكم إبعاد المتهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، ومصادرة السيارة المستخدمة في الحادث، وإلزامه بدفع 6 آلاف ريال تعويضا للمجني عليها عن إصابتها.

وفي التفاصيل، أوقفت المجني عليها المتهم لتوصيلها بسيارته الخاصة إلى المطار، إلا أن الأخير سلك طريقا مغايرا وتوجه بها إلى منطقة برية، وأوقف سيارته، وخلال استحضاره أشياء من حقيبة سيارته خالج الشك المجني عليها، والتي اتصلت برقم الطوارئ الخاص بجهة عملها، بحسب صحيفة “الراية”.

وما إن عاد المتهم حتى اقتاد المجني عليها عنوة للمقعد الأمامي شاهراً سلاحاً أبيض في وجهها، مهددا إياها بالقتل، فقاومته وتعاركا وحاول خنقها بواسطة حبل، إلا أنها تمكنت من الفرار حيث تصادف مرور سيارة بداخلها أسرة مصرية قامت بإغاثتها واتصلت بالشرطة وحضرت إحدى الدوريات وسيارة إسعاف وتم نقلها إلى المستشفى.

وتبين قيام المتهم بسرقة حقيبة سفر المجني عليها وبداخلها ملابسها و3 هواتف خلوية وآيباد و2100 دولار و350 ريالاً.