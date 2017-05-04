شاب يستأجر 200 شخص لحضور زفافه.. تعرف على السبب وكيف كافأته العروس (صور وفيديو)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

تحولت حياة شابين في الصين كانا يحلمان بالزواج إلى كابوس وحزن بعد أن اكتشفت العروس أن عريسها استأجر 200 شخص اختارهم عشوائيا ليمثلوا دور أقربائه وأصدقائه في حفل الزفاف.

ووفقاً لموقع “أوديتي”، كان من المفترض أن يتزوج “وانغ” وخطيبته “شياولي” يوم الأحد 30 أبريل في مأدبة عرس كبيرة في فندق، بمقاطعة “شنشي” الصينية وكان كل شيء على ما يرام حتى لاحظت عائلة العروس أن نصف المقاعد المخصصة لضيوف العريس كانت فارغة وعندها قال لها “وانغ” إنهم في الطريق، ولكن العروس وأسرتها بدؤوا يشككون في الأمر بعد أن تحدثوا مع الضيوف القلائل الذين كانوا جالسين على طاولاتهم ولاحظوا أنه على الرغم من ادعائهم أنهم أصدقاء “وانغ”، إلا أنهم لم يتعرفوا عليه.

ومع وصول الحدث إلى منتصفه دون ظهور والدي “وانغ”، أدركت العروس 27عاماً أنه يكذب عليها وطلبت الشرطة.

وعندما وصل عناصر الشرطة وبدأوا يطرحون الأسئلة على ضيوف العريس، اعترف بعضهم بأنهم لم يلتقوا به من قبل، وكانوا في أغلبهم طلابا أو سائقي سيارات أجرة، وقالوا إن العامل المشترك بينهم هو أن السيد “وانغ” اتصل بهم على موقع التواصل الاجتماعي “ويشات” وعرض عليهم 80 يواناً (12 دولاراً) لحضور حفل زفافه كأصدقائه وأقاربه وقام بعضهم بعرض رسائله الهاتفية على الشرطة كدليل.

وقامت محطة التلفزيون المحلية “شنشي” بإجراء مقابلات تلفزيونية مع ضيوف الزفاف المستأجرين والعروس المرتبكة، التي قالت للصحفيين إنها كانت مرتبطة بـ “وانغ” منذ 3 سنوات، لكنها لم تشتبه في كونه قادراً على فعل مثل هذه الحيلة.

وقالت “لقد كان لطيفاً معي، وكان دائماً يدفع الفواتير ويوفر احتياجاتي، ولكن لم يكن لدينا أصدقاء مشتركون، وربما كان الوالدان اللذان التقيت بهما مستأجرين أيضاً”.

وقامت شبكة الأخبار الصينية لاحقا “CGTN” بتوضيح الأمور في وقت سابق من اليوم، عندما كشفت أن “وانغ” قد اُعتُقِل بتهمة الاحتيال وسرقة أكثر من 1.1 مليون يوان 160 ألف دولار من عائلة العروس على مدار العامين الماضيين.

ففي العام 2015، اقترض “وانغ” 400 ألف يوان من عائلة العروس كرأس مال لبعض الأعمال، وفي وقت سابق من هذا العام طلب من والد العروس 700 ألف يوان كمهر لشراء سيارة لزوجته المستقبلية.

وبعد كشف حيلته في حفل الزفاف، أدركت عائلة العروس أنه يسعى للزواج من ابنتها للحصول على أموالها.

ولكن هذا ليس السبب الوحيد لاعتقاله، فأثناء التحريات وجدت الشرطة أن السيد “وانغ” يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، ما يعني أنه أصغر من سن الزواج القانوني في الصين بعامين.

وقد ورد أنه بعد الاستماع إلى قصة أفعال “وانغ” على الأخبار، ظهر والداه الحقيقيان وعرضا سداد المال الذي اقترضه ابنهما من عائلة العروس.

والمثير للاهتمام أنه يبدو أن خطة وانغ كانت ستنجح لو استأجر محترفين بدلاً من أشخاص عشوائيين على “ويشات”. ففي الصين، تحظى الخدمات التي تقدم الصديقات والموظفين وحتى وصيفات الشرف الوهميين بشعبية كبيرة، فبالتأكيد كان بإمكانه استئجار بعض الضيوف الوهميين المحترفين لأداء الدور بشكل أفضل في الزفاف.