مصر.. الإعدام لمغتصب “طفلة البامبرز” في محافظة الدقهلية

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم باغتصاب “طفلة البامبرز” فى محافظة الدقهلية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة قرار إعدام المتهم اليوم، برئاسة المستشار مختار الخولي، بعدما استمعت إلى شهود العيان والدفاع وأسرة الطفلة ومطالعة تقرير الطب الشرعي.

وكانت المحكمة قد نظرت أولى جلسات المحاكمة فى الرابع من أبريل/ نيسان الماضى، والمتهم فيها محمود الرفاعي (35 عامًا) بخطف الطفلة المجنى عليها جنا محمد السيد ذات العام والثمانية أشهر، بعد أن استغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام، واقتادها حملًا على يديه إلى مكان بعيد عن أعين الناس، بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية، قاطعًا بذلك الصلة بينها وبين ذويها. حيث واقع المتهم الطفلة المجنى عليها بغير رضاها.

وشهدت الجلسة السابقة، اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، حيث قام رئيس المحكمة عقب سماع تلاوة النيابة بالمناداة على المتهم لسؤاله عن ارتكابه للواقعة، ليؤكد قيامه بذلك مبديًا ندمه الشديد.