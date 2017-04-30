تأكيد حكم الإعدام بحق قطري قتل شابة بريطانية

المصدر: الدوحة- إرم نيوز

أكدت محكمة النقض في الدوحة الأحد حكم الإعدام الصادر بحق قطري أُدين بقتل مدرّسة بريطانية تبلغ من العمر 24 عامًا.

وكان الاتهام وُجّه إلى بدر هاشم خميس عبد الله الجبر بطعن “لورين بيترسون” وحرق جسدها في صحراء قطر في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

وأكدت المحكمة في حكمها النهائي أن “المتهم كان واعيًا تمامًا بعواقب أفعاله”

وكان حكم الإعدام الأول صدر العام 2014 ، ولم يحضر الجبر الجلسة.

ونادرًا ما تصدر أحكام إعدام في قطر ويعود آخر تنفيذ لهذه العقوبة إلى 2003.

ورفض القاضي أثناء جلسة المحاكمة المطوّلة الأحد حجج الدفاع التي تنقلت بين أن الجبر كان في حالة الدفاع عن النفس، وأنه غير متوازن عقليًا، وأن الشرطة استجوبته دون محامٍ، وأيضًا أن المدرّسة البريطانية الشابة انتحرت.