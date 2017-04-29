بالفيديو.. اعتقال سعودي أشهر مسدسه على المارة بشوارع الرياض

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اعتقلت شرطة منطقة الرياض مواطنًا سعوديًا قام بتهديد المارة بمسدس، في شارع عام، في حادثة أثارت رعب السكان.

وقال متحدث إعلامي باسم شرطة الرياض: إن غرفة عمليات دوريات الأمن بالمنطقة تلقت بلاغًا عن قيام شخص يستقل سيارة من نوع “فورد تورس”، لا تحمل لوحات، بإشهار مسدس في الشارع العام وترويع المارة. مؤكدًا أنه تم اعتقال المواطن الذي بدا في حالة غير طبيعية، وبعد تفتيش المركبة عثر فيها على مسدس لا يحمل تصريحًا، وبه عدة طلقات، إضافة إلى قارورة خمر مستورد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، رجال الأمن وهم يعتقلون المطلوب في شارع عام، قبل اقتياده لاستكمال التحقيقات معه.