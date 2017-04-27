طفلة يتيمة تفارق الحياة إثر تعرضها لعنف أسري في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تعرضت طفلة يتيمة تبلغ من العمر 7 سنوات في قرية العقدة السعودية إلى “عنف أسري” تسبب بوفاتها، فيما بدأت الشرطة التحقيق بالقضية.

واتضح في التفاصيل المبدئية، تعرض الطفلة المتوفاة وشقيقتيها وشقيقها لعنف أسري داخل منزل أسرة والدهم، إذ يعيشون معهم بعد وفاة أبيهم وزواج أمهم وانتقالها للرياض، وهو ما أكدته تقارير طبية كشفت آثار تعذيب، مما استدعى وضعهم تحت الملاحظة الطبية الفائقة.

وبحسب المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف الحكمي؛ فإن الطفلة فاطمة التي تدرس في الصف الأول الابتدائي تم نقلها عقب عودتها من مدرستها إلى الطوارئ بمستشفى أبو عريش لمعاناتها من حالة إجهاد، لتفارق الحياة عقب وصولها بدقائق.

وبينت مصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية؛ أنه عند البدء في عملية غسل الجثمان اتضح وجود آثار حرق بالنار، وضرب وتعذيب، ما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية التي بادرت بإيقاف إجراءات دفن الجثة، ولفتت المصادر إلى أنه تم القبض على المتسببين في الحادثة وإخضاعهم للتحقيق.

من جانبها، أكدت معلمة أنها أبلغت مديرة المدرسة بملاحظة آثار ضرب وحرق على الطالبة، وقالت: “ربما تعرضت لعنف مضاعف عقابا لها على كشف أمرها”.

وأوضحت لجنة الحماية الأسرية في منطقة جازان أنها باشرت الحالة، وما زالت المتابعة مستمرة.

أما رئيس هيئة حقوق الإنسان بجازان أحمد البهكلي، فأكد أن الفرع تواصل مع الجهات المختصة لحماية بقية الأطفال وتسليمهم سريعا لوالدتهم.