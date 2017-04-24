الشرطة السعودية تكشف تفاصيل محاولة انتحار فتاة بالجوف

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت مصادر بالشرطة السعودية تفاصيل جديدة حول محاولة طالبة بالصف الأول الثانوي، تبلغ من العمر 16 عاماً، بإحدى مدارس سكاكا بمنطقة الجوف، الانتحار، عبر إلقاء نفسها من سطح مدرستها، مبينة أنها ليست المحاولة الأولى التي تقوم بها الفتاة.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة”عكاظ”، أن الطالبة بالمدرسة الثانية في قارا بمنطقة الجوف “حاولت الانتحار مرتين، إحداهما من خلال سكين حملته معها إلى المدرسة لكن حيلتها انكشفت وسحبت الإدارة السكين منها، لتقوم في المرة الثانية أمس الأحد بإلقاء نفسها من سطح المدرسة لتصاب بكسور في الحوض والساعد”.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف قد تلقت بلاغاً عن الواقعة أمس الأحد، حيث تم نقل الطالبة إلى المستشفى، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالحادثة.