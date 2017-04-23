الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار استهدف مسؤولًا بالمدينة المنورة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت شرطة المدينة المنورة اليوم الأحد، عن سبب إطلاق النار على محافظ العيص علي البريكيت، وذلك بعد الإطاحة بالجاني.

وقال الرائد حسين القحطاني الناطق الإعلامي باسم شرطة المدينة المنورة، إن خلافا شخصيا بين المحافظ والجاني كان وراء الحادثة التي لم يصب خلالها المحافظ بأي أذى.

وأضاف القحطاني أنه بعد تحديد هوية الجاني، والتضييق عليه من قِبل الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، قام بتسليم نفسه، وجرى استكمال التحقيقات معه لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان محافظ العيص تعرض لإطلاق نار مساء أمس خلال تواجده في منزله بحي الفيصلية بالمدينة المنورة، عندما ترجل رجل من مركبته وصوّب سلاحه تجاهه، قبل أن يلوذ بالفرار.