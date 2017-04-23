مصر.. ضبط 30 ألف جنيه وعملات أجنبية بحوزة متسول سبعيني

المصدر: سامر أبووردة - إرم نيوز

ألقى عناصر من الشرطة المصرية اليوم الأحد، القبض على متسول مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد أن قام باستجداء ركاب قطار بإحدى محطات المترو، للحصول على نقود منهم.

ولكن الغريب في الأمر، أن رجال الشرطة قاموا بعد اعتقال المتسول بتفتيشه ليتفاجؤوا بملغ ضخم بحوزته، حيث عثروا بحوزته على مبلغ 30 ألف جنيه مصري، وعملات أجنبية تنوعت بين الريال السعودي والقطري والدولار الأمريكي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه واقعة التسول، وأن المبلغ الذي ضبط بحوزته تم جمعه عن طريق التسول.

وبعد تحقيق مطول تبين أن المسن السبعيني مطلوب في قضية تسول أخرى، وحصل على حكم غيابي بالحبس لمدة شهر.