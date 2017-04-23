عصابة سرقة سيارات تعاقب سائقًا بقطع عضوه الذكري في مصر

المصدر: أحمد عثمان- إرم نيوز

واقعة غريبة ارتكبتها عصابة من فردين لسرقة السيارات في إحدى مدن جنوب محافظة الجيزة في مصر، إذ أقدما على قطع العضو الذكري لمساعد سائق سيارة نقل بسبب تهكمه عليهما عندما طلبا منه ما معه من نقود.

واستوقف فردا العصابة قائد سيارة نقل وسألاه هو ومساعده عن النقود فأخرجا ما بحوزتهما وعندما طلبا نقود مساعد السائق الثاني، تهكم عليهما ورفض طلبهما موجهًا لهما ألفاظًا نابية.

وعلى الفور هجم أحدهما على مساعد السائق وشل حركته فيما طلب من الآخر قطع عضوه الذكري ثم ألقيا به في الصحراء حتى لقي مصرعه وهو ينزف واستوليا على السيارة وتركا السائق والمساعد ينصرفان.

وفور وصول السائق ومساعده للمدينة أبلغا الشرطة التي عثرت على المجني عليه جثة هامدة وتمكنت من القبض على الجانيين وبحوزتهما 5 سيارات ملاكي وأجرة.

وأمرت النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة، إذ قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد 20 عامًا مع الشغل.