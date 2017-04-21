قطر.. سرق منزله السابق وجلس منتظرًا في الصالة

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

حاولت ربة منزل في قطر بعد عودتها إلى بيتها أن تفتح الباب لكنها لم تفلح، إذ كان مغلقا من الداخل، وظنت أن زوجها عاد من العمل، لكن لم يجب عليها أحد، فقررت أن تدخل من نافذة المنزل، التي تركتها مفتوحة قبل خروجها، إلى الداخل.

وحين دخلت إلى الصالة، فوجئت بلص ينتظرها، وحين حاولت المغادرة للاستنجاد بالجيران، حاول إيقافها واشتبك معها بالأيدي، ولحقها كي يمنعها من الاستغاثة. بحسب صحيفة “بوابة الشرق”.

وأفلحت المجني عليها بالاستغاثة، حيث تجمع الجيران، لتكون المفاجأة أنّ اللص هو مستأجر سابق لذات المنزل، ولا يزال يحتفظ بمفتاح بيته، وتمكن من فتح الباب والجلوس منتظراً ساكنيه.

وعندما تمكنت ربة البيت من الاستغاثة هرب اللص، مخلفا آثار تحطيم النوافذ والزجاج، كما نسي فردة حذائه أثناء هروبه، إضافة لسرقته 4500 ريال وماكينة كي الملابس ومزهرية قبل فراره.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات، أنها اعتادت رؤية اللص دوما برفقة كلابه، حيث كان يرتاد الشارع القريب من البيت، مضيفة أنه يحتفظ بمفتاح بيتها لكونه ساكناً سابقاً.

فيما حكمت المحكمة بمعاقبة لص الجيران بالحبس مدة عام كامل مع إبعاده عن الدولة بعد نفاذ العقوبة أو إسقاطها.