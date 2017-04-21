أمام أطفالهما الأربعة.. قتل زوجته بأبشع الطرق

المصدر: الرباط – إرم نيوز

أقدم مزارع في المغرب على ارتكاب جريمة بشعة، حيث قام بإحراق زوجته أمام أطفالهما الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن المزارع هو من قرية قريبة من مدينة إفران وفي الثلاثينيات من عمره، ومدمن على تناول المخدرات، واعتاد ضرب زوجته وأطفاله دائمًا، وبسبب ضيق الزوجة بتصرفاته أبلغت الشرطة عنه أكثر من مرة كان آخرها غداة وقوع الجريمة، يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع “اليوم 24”.

وبعد تقديمها البلاغ، عادت الزوجة وأطفالها الأربعة إلى البيت، فسألها الزوج عن سبب خروجها منه، فرفضت أن تجيبه، فيما قامت الشرطة باستدعائه لاحقًا.

وعندما عاد الزوج إلى البيت استشاط غضبًا، فراح يعنّف زوجته التي تكبره بثلاث سنوات قبل أن يحضر البنزين ويسكبه على جسدها ويشعل النيران فيها أمام أطفالها.

وبعد سماع صراخ الزوجة وأطفالها، تدخل الجيران، الذين وجدوا النيران قد التهمت جسدها، فحاولوا إخماد ألسنة اللهب المشتعلة فيها ونقلوها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة هناك متأثرة بالحروق الخطيرة التي أصيبت بها.

في حين تمكن الجيران من الإمساك بالجاني وتسليمه للسلطات.