سيدة مصرية تقتل طفلتها لسبب غريب

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

لم ترتكب طفلة مصرية جرمًا سوى أنها أحبت جدها حيث تقيم معه منذ سنوات وتعودت على العيش معه وتوفيره لكل متطلباتها كونها حفيدته من نجله، إلا أنها عادت خلال الأيام الماضية للعيش مع والدتها وأشقائها لتلقى مصرعها على يد الأم.

في منطقة “المرج” بالقاهرة بدأت الواقعة ببلاغ رسمي يفيد بمصرع طفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، أقامت 3 سنوات منها مع جدها، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالفحص والتحريات والمعاينة تبين قيام والدة الطفلة بدفعها على الأرض لتسقط جثة هامدة، حيث اعترفت الأم في التحقيقات أنها لم تكن تقصد قتل طفلتها لكنها غضبت من حديثها بأنها لا تحبها ولا تحب أشقاءها ولا تحب سوى جدها فقط.

وقررت النيابة العامة حبس الأم 4 أيام على ذمة القضية، فيما قررت دفن جثة الفتاة بعد توقيع الكشف عليها من قبل أطباء الشرعي.