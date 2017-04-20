هجمات إلكترونية تستهدف 1200 فندق في أمريكا

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت مجموعة IHG العالمية، أن عددًا كبيرًا من فنادق “هوليداي إن” تعرضت للاختراق داخل الولايات المتحدة وبورتو ريكو.

وأكدت المجموعة المالكة لفنادق هوليداي إن، أن الاختراق وقع عبر زرع برمجية خبيثة في نظام الدفع عبر البطاقات الائتمانية بحيث عندما يتم استخدام بطاقة النزيل تقوم البرمجية بنقل بيانات سرية من البطاقة إلى أجهزة “الهاكرز” وبالتالي يصبح من السهل استخدامها وتحويل أموال منها.

وتتمثل البيانات التي تم الاستيلاء عليها في رقم البطاقة ورقم التفعيل وكذلك تاريخ الانتهاء وفقًا لما أعلنته المجموعة المالكة، وفقًا لما جاء على موقع “بي بي سي” الإخباري.

وأشارت المجموعة إلى أنه قد تم تحديث كافة أنظمة الدفع في جميع الفنادق بحيث تكون قادرة على التصدي لذلك الهجوم الذي تكرر على أكثر من مجموعة فنادق عالمية على مستوى العالم خلال الفترة الماضية وأشهرها “حياة” و”ماريوت”.