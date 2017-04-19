شاب يقتل والدته ويدفنها في حديقة منزلها

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

اهتزت مدينة “أريانة” القريبة من تونس العاصمة على وقع جريمة مروعة كشفت عن قتل رجل لأمه ودفنها في حديقة منزلها.

وكانت قوات الأمن بمدينة “الكاف”، شمال غربي تونس، تمكنت اليوم الأربعاء من القبض على القاتل، بعدما غادر مقر سكنه في مدينة “أريانة” وتحول إلى مدينة “الكاف”.

ووصل الجهات الأمنية بلاغ حول اختفاء امرأة منذ 4 أيام، واشتبهت القوات الأمنية في إمكانية حصول جريمة، وفعلًا تمّ القبض على ابنها الذي اعترف بجريمته.

وأكد مصدر أمني أن التحقيق كشف عن فرار القاتل إلى مدينة الكاف، فتمّ التنسيق مع الجهات الأمنية في المدينة للقبض عليه بعد أن تمت مداهمة منزله في مدينة الكاف.

ويبدو أن مشاكل عائلية كانت وراء إقدام الابن على هذه الجريمة البشعة، حيث عاد القاتل، وهو عامل في فرنسا، منذ أيام في إجازة، ليرتكب جريمته.