ضبط سيدة نصبت على مواطنين بأكثر من 30 مليون جنيه

المصدر: محمد منصور – إرم نيوز

ضبطت أجهزة الأمن المصرية “مستريح” جديدًا، لكنه هذه المرة امرأة، حيث ألقت القبض على متهمة بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من مواطنين عن طريق “النصب”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عقب بلاغ مقدم من أحد المحامين الذي مثّل بعض المواطنين، أن المتهمة مي عادل، موظفة بشركة بترول نصبت على مواطنين أودعوا أموالهم لديها وحصلوا على إيصالات أمانة وشيكات بالمبالغ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 40% كل 45 يومًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أوهمت ضحاياها بأنها تعمل في مجال استيراد الملابس وقطع غيار السيارات، وأن الضحايا قدموا شيكات وإيصالات أمانة موقعة منها.

واعترفت المتهمة بنشاطها غير المشروع وقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين بإيهامهم باستثمارها بعائد مغرٍ، وقررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكثرت في مصر خلال الفترات الماضية عمليات جمع أموال باهظة من المواطنين بقصد تشغيلها بهدف الاستيلاء عليها والهروب خارج البلاد.