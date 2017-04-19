قطر.. هددها بالطلاق فدبرت له مكيدة

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

دفع زوج في قطر الثمن غاليا بعد تهديده زوجته بتطليقها، إثر صراخها المستمر عليه وانتقادها له، إذ قررت الزوجة الانتقام منه بطريقتها.

وفي يوم الواقعة، خرج الزوج من منزله، فاستغلت الزوجة الفرصة وجلبت كيس مخدر محظور قانونا، ودسته في خزانة الزوج، ثم أبلغت شرطة إدارة مكافحة المخدرات، أن زوجها يتاجر في السموم، فتم تدبير كمين داخل منزله، وألقي القبض عليه فور رجوعه المنزل. وفقا لصحيفة “بوابة الشرق”.

وعثرت الشرطة على كيس المخدر في الخزانة وفقا لبلاغ الزوجة، وأحيل الزوج للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة، فيما فرت الزوجة إلى دولة خليجية بعد إيقاعها بزوجها.

لكن الوكيل القانوني للمتهم طالب بإحضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي، للتحقيق معها حول مصدر المادة المحظورة، إلا أنه استحال مثولها أمام القضاء لاستجوابها.

وقضت محكمة الجنح في حكم أول درجة معاقبته، فيما قررت محكمة الجنح المستأنفة وقف عقوبة الحبس، ودفع غرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.