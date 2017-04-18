إيراني في دبي يهتك عرض طفلة مدعيًا تعليمها الفروسية

المصدر: دبي – إرم نيوز

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض بالإكراه، لإيراني يعمل تاجرًا، بعد تقديم شكوى ضده من قبل والدة فتاة، تبلغ من العمر 9 سنوات.

وأفادت والدة الطفلة في شهادتها أنها لاحظت ارتباك ابنتها، وعندما سألتها قالت لها إن المتهم قام بأمور غير أخلاقية عندما كانت في المصعد، مستغلا انفراده بها.

وأنكر المتهم التهمة، مدعيا أنه كان يعلم الفتاة “الفروسية”، فيما وجهت له النيابة تهمة هتك العرض بالإكراه، وفقا لموقع “آراء نيوز”.

وفي واقعة مشابهة، أقدم عامل سريلانكي يعمل في أحد المحلات التجارية في دبي، بوضع كاميرا هاتفه على وضعية فيديو وتشغيلها في غرفة قياس ملابس، بهدف تصوير عورة فتاة كانت متواجدة داخل الغرفة وتقوم بقياس ملابسها.

وذكرت الفتاة أنها لاحظت حركة غريبة في الغرفة، وبالتدقيق لاحظت وجود هاتف متحرك وكاميرا على وضعية التشغيل، وعندما قامت بالصراخ سحب المتهم الهاتف بسرعة، وعليه قامت بإبلاغ الشرطة عن الواقعة.