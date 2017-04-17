بالفيديو.. أمريكي يقتل عجوزًا بدم بارد ويبث جريمته على “فيسبوك”

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

في مشهد صادم وغير متوقع، أقدم قاتل يدعى ستيف ستيفنس بمدينة كليفلانك بولاية أوهايو الأمريكية، على قتل رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عامًا كان يسير في الشارع، في حين لم يكتف القاتل بجريمته، بل سجلها عبر مقطع فيديو صوره بنفسه، ثم نشره على صفحته الخاصة في “فيسبوك”.

واعترف المتهم الثلاثيني من خلال الفيديو الصادم الذي نقلته المواقع المحلية، وشاهده أصدقاء المجرم على صفحته في فيسبوك، أنه قتل 10 ضحايا آخرين بدم بارد غير العجوز.

وظهر القاتل في الفيديو الذي صوره وهو يجوب الشوارع بسيارته متحدثًا بهاتفه النقال، قبل أن يتوقف فجأة ويقول “وجدت الشخص الذي سأقتله، هذا العجوز”.

واقترب المتهم من الضحية وهو رجل كبير في السن، وطلب منه أن يذكر اسم امرأة ، مضيفًا “هي السبب فيما سيحدث لك الآن”، ثم سأل الرجل عن سنه قبل أن يطلق رصاصة في رأسه ويلوذ بالفرار.

في حين التقت وسائل إعلام أمريكية ابن الرجل القتيل، الذي بدت عليه الصدمة والذهول، وهو يردد ” لقد تم قتل رجل بريء، لا ذنب له، ودون أي مبرر”.، في حين بدت ابنته منهارة غير قادرة على التحدث.

بدورها، حذرت شرطة كليفلاند، المواطنين من المجرم الخطير، ونشرت صورته وأوصافه وألوان القمصان التي يرتديها ونوع سيارته، داعية إلى عدم الاقتراب منه والتبليغ عنه في حالة رؤيته.