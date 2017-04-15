انتقام بشع.. قطع عضوه الذكري وقلع عينيه بتهمة اغتصاب ابنته (فيديو)

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

أقدم رجل من مقاطعة لاهور في باكستان، على ارتكاب جريمة بشعة بحق أحد المراهقين انتقامًا منه بعد أن ظن أنه مارس الجنس مع ابنته.

وقطع الأب، العضو الذكري للشاب الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، كما قلع إحدى عينيه بآلة حادة، في الوقت الذي تسبب فيه بإصابات بالغة للشاب.

من ناحيتها، قالت عائلة الضحية إن الرجل ومعه 3 آخرين، اختطفوا ابنهم قبل الاعتداء عليه وتشويه جسده، في حين تركوه ينزف دون نقله للمستشفى.

وقال والد الشاب: “اختطف والد الفتاة وشركاؤه ابننا من مدرسته، وأخذوه إلى مكان مهجور، وبعد قطع عضوه الذكري وقلع عينيه، تركوه وفرّوا”.

في حين عثر بعض المارة على الشاب في حالة مأساوية، حيث كان ينزف بشدة من عينيه ومنطقته الحساسة، فقاموا بنقله إلى المستشفى بعد أن أمضى وقتاً طويلاً في الشارع.

وظهر الشاب في مقطع مصور نشرته صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية إلى جانب والديه، فيما تقوم شرطة لاهور بالتحقيق في الحادث حيث اعتقلت جميع المتهمين بالقضية.