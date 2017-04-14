بسبب “الصلاة”.. خمسيني يضرم النار بإمام مسجد

المصدر: نابلس – إرم نيوز

أقدم مصل، في الخمسين من عمره، على إضرام النار بإمام مسجد في نابلس بفلسطين.

وكشف مصدر أمني، بحسب صحيفة “البيان”، أن الرجل ويعمل حارس بناية في نابلس، أحضر زجاجة مملوءة بالبنزين وألقاها باتجاه الإمام داخل المسجد بعد صلاة الفجر، وأشعل النار محاولا حرق الإمام.

واشتعلت النيران وهرع المصلون لإخمادها، فيما أصابت أضرار مادية طفيفة المسجد، ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية واعتقلت الرجل الخمسيني.

وأضاف المصدر، أن الرجل برر فعلته، بأنه حذر الإمام عدة مرات من الإطالة بالصلاة والدعاء، الأمر الذي تسبب باستفزازه فأقدم على فعلته بعد الانتهاء من صلاة الفجر.

وتم تحويل الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث وجهت إليه عدة تهم بينها اعتداء على دور عبادة وحرق وإيذاء.