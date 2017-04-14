مغربي يقتل طفلة في الخامسة لأسباب غامضة (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

اهتزت قرية “أحمر لكلالشة” التابعة لمدينة تارودانت جنوب المغرب، على وقع جريمة بشعة ليلة الأربعاء الخميس، ذهبت ضحيتها طفلة في ربيعها الخامس، حيث تعرضت للاختطاف والقتل وهي في طريقها إلى الروضة.

وتمكنت الشرطة من التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه ثم تقديمه إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في أغادير، ويعود الفضل في ذلك إلى شهادة الشهود الذين لاحظوا وجوده وقت وقوع الجريمة، لكنه أنكر ذلك تمامًا، إلا أن الصور التي وثقتها كاميرات أحد المنازل المجاورة فند ادعاءه.

وكانت الصغيرة المسماة “إسلام” –وهي ابنة فنان مشهور بالمنطقة– متوجهة كعادتها كل يوم إلى المدرسة القريبة من منزل الأسرة، لكنها لم تعد إلى أحضان عائلتها في المساء، فأصيبت الأسرة بهلع شديد وخرجت للبحث عن الصغيرة بمساعدة من كل سكان القرية.

لكنهم عثروا عليها جثة هامدة وسط أحد الحقول، ووصلت السلطات الأمنية إلى المكان، وتم نقل جثمان الضحية لمستودع الأموات ليخضع للتشريح.

وصرحت مصالح الدرك أن الجاني البالغ من العمر 19 عامًا أزهق روح الطفلة بضربها بحجر على رأسها، كما أكدوا عدم ظهور أية آثار للاعتداء الجنسي، مما يرجح فرضية الانتقام.