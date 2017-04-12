بالفيديو.. ملثمون ينهبون محلًا لبيع السلاح والشرطة الأمريكية تستنفر بحثًا عنهم‎‏

المصدر: عبدو حليمة – إرم نيوز

نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا للمراقبة، يوثق لحظة اقتحام عدد من اللصوص متجرًا مخصصًا لبيع السلاح في ولاية فلوريدا.

واللصوص الذين تخفوا جيدًا استخدموا شاحنة مسروقة لاقتحام المحل ومن ثم قام اثنان منهم بتكسير واجهات العرض وسرقوا عددًا من المسدسات الحربية والذخيرة، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد عملية استغرقت برمتها 31 ثانية فقط.

وذكرت الشرطة أن اللصوص وعددهم 4 قادوا الشاحنة مسافة ميل واحد بعيدًا عن المكان المستهدف ومن ثم أضرموا النار بالسيارة التي كان فيها بقايا من الذخيرة المسروقة والتي راحت تنفجر بفعل النيران، ما اضطر الشرطة إلى الابتعاد وترك السيارة تحترق بالكامل.

وقد أعلنت الشرطة المحلية عن مكافأة بقيمة 2500 دولار أمريكي لكل من يساعد في الوصول إلى العصابة أو أحد أفرادها.