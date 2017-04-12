مصر تعتقل عصابة لسرقة السياح العرب بفخ “الرذيلة”

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

اعتقلت السلطات الأمنية في مصر تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السياح العرب، ضم ربة منزل اقتصر دورها على جلب السياح لبعض المناطق عن طريق الإغراءات والتلميحات الجنسية ثم قيام عناصر التشكيل بسرقتهم وخداعهم بأكثر من طريقة.

وفي التفاصيل، وردت معلومات لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يفيد بتعرض عدد من السياح العرب للسرقة في منطقة الأهرامات والمناطق المجاورة، وبتكثيف الإجراءات الأمنية والتحريات والاشتباه في بعض العناصر، تم القبض على 3 من أفراد التشكيل إلى جانب ربة منزل أثناء تواجدهم في شقة بمنطقة حدائق الأهرام، المجاورة للأهرامات.

وحاولت السيدة الهروب بالقفز من شرفة الشقة أثناء وصول رجال الشرطة، حيث سقطت على الأرض وأصيبت بكسور في القدمين والحوض، وتمكن رجال الأمن من القبض عليها وإيداعها المستشفى لتلقي العلاج الأولي لحين العرض على النيابة العامة.

وقال المتهمون، في أقوالهم المبدئية أمام رجال الشرطة، إنهم استهدفوا سرقة السياح العرب عن طريق استدارجهم لبعض المناطق عبر مواعيد مع ربة المنزل اقتصر دورها على تقديم الإغراءات لهم بإمكانية ممارسة الجنس معهم، ومن ثم الوصول للمكان المتفق عليه وسرقتهم بالإكراه إلى جانب خداع بعضهم بطرق ملتوية.

وعثرت الأجهزة الأمنية على سلاح “خرطوش” وطلقات نارية بحوزة المتهمين داخل الشقة، حيث قررت النيابة العامة حبس كافة المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.