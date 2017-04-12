رسومات طفلة في دبي تثبت للمحكمة دليلا ضد والدها

المصدر: دبي – إرم نيوز

أدلت الباحثة الاجتماعية في نيابة الأسرة والأحداث في دبي، ميثاء السويدي، بشهادتها، حول حالة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أحيلت لهم من قبل المحكمة لبحث حالتها، بعد تعرض الطفلة لتحرش جنسي من قبل والدها.

وقالت السويدي إن الطفلة تمت استضافتها بغرفة الطفل، وطلب منها أن ترسم عائلتها، فاستغربت بعد انتهاء الرسم من عدم وجود والدها، وعندما طلبت منها أن ترسم والدها قامت برسمه بشكل يوحي بأنه سقط من أعلى السلم وتوفي.

وأضافت، أنه تم تحليل رسوم الطفلة وإحالة النتيجة إلى المحكمة، لاستكمال إجراءات التقاضي بحق والد الطفلة، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وأطلقت النيابة غرفة الطفل، لتجنيب الأطفال المحضونين المحولين من المحكمة الشرعية والمجني عليهم والأحداث الجانحين، المرور بإجراءات التحقيق التقليدية التي تؤثر في حالتهم النفسية.

وبين المحامي العام لنيابة الأسرة أن الحصول على معلومات تتعلق بقضايا الأطفال، يتم من خلال اللعب والرسم داخل الغرفة، التي تشرف عليها باحثات اجتماعيات متخصصات، ليتم بعدها تحليلها وفقًا لمعايير ودراسات عالمية في هذا المجال، لتزويد عضو النيابة بها، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية.