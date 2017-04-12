امرأة متزوجة حديثًا تقتل زوجها لأنه “غير وسيم”

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

ذكرت الشرطة الهندية اليوم أن امرأة متزوجة حديثًا قتلت زوجها عن طريق تحطيم رأسه بحجر كبير لأنه غير وسيم.

وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، قد تزوجت قبل أسبوع وفي نهاية ذلك الأسبوع هاجمت زوجها في منزلهما عقب مشاجرة دارت بينهما، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وأضافت الشرطة أن المرأة بدأت تكره زوجها الذي يعمل نحات أخشاب ويبلغ من العمر 25 عامًا، بعدما قال لها أقاربها وصديقاتها إنه غير وسيم ولا يستحقها.

وعلى الرغم من أن المرأة خرجت وهي تصرخ وتصيح بأن شخصًا ما قد قتل زوجها إلا أن تحقيقات الشرطة أثبتت أنها هي التي قتلته.

وقد تم عرضها على محكمة محلّية والتي قررت حبسها في الحجز القضائي.