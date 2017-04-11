فضيحة ضابط سوداني تحرش بطفلة زميله

المصدر: الخرطوم – إرم نيوز

قضت محكمة سودانية، بالسجن 13 عامًا لمتهم من منسوبي القوات المسلحة تحرش بطفلة، يعمل والدها أيضًا في ذات الجهة، وذلك بعد إدانته تحت المادة “45ج” من قانون الطفل، وإلغاء حكمي محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العامة.

وقررت محكمة الاستئناف في السابق، طرد المتهم من خدمة القوات المسلحة والسجن لمدة 10 أعوام اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 22/1/ 2013.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن الشرطة السودانية تلقت بلاغاً من والد الطفلة قال فيه إن طفلته أخبرته أنها تعرضت للتحرش من قبل الضابط، حيث دونت الشرطة البلاغ وباشرت تحرياتها وألقت القبض على الضابط وهو برتبة “عقيد” وأخضعته للتحقيق، ولكنه أنكر خلالها الجريمة.

وكان المتهم أخذ الطفلة بسيارته من مجمع “الشهيد” إبراهيم شمس الدين السكني بسلاح المدرعات يوم 22/1/2013 بين صلاة المغرب والعشاء إلى مكان مهجور ومظلم خلف المجمع السكني وقام بالتحرش جنسياً بها داخل السيارة.

وروت المجني عليها، أن المتهم قام بتقبيلها وضمها إليه وحاول خلع بنطالها ولم يستطع لضيقه، وأخذ يعبث بجسدها وقام برفع جلبابه، فأخذت في الصراخ مما اضطره للتوقف والاعتذار لها وإنزالها أمام بقالة، حيث أسرعت الفتاة إلى إبلاغ الشرطة.