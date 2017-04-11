شابة حسناء تغتصب سائق تاكسي تحت تهديد السلاح‎ (صور)

المصدر: أوهايو - إرم نيوز

زعم سائق سيارة أجرة أن شابة صعدت معه أجبرته على ممارسة الجنس معها واغتصبته بالقوة تحت تهديد السلاح.

وادعى السائق أن شابة في ولاية أوهايو الأمريكية، وتدعى بريتاني كارتر، 23 عاما، اتصلت به لاصطحابها هي واثنين آخرين كانا برفقتها، قبل أن يتعرض للاعتداء الجنسي.

وذكرت الشرطة، أن سائق الأجرة، الذي رفض ذكر اسمه، قد تعرض لاغتصاب بعد أن أقدمت الشابة على تهديده بسكين لإجباره على ممارسة الجنس معها.

ولم يتعرض السائق لأية إصابات فعلية في الهجوم المزعوم، إلا أنه تعرض لسرقة مبلغ زهيد من محفظته.

وبعد الحادث، توجه سائق الأجرة مباشرة إلى الشرطة، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بريتاني.

ويشتبه في أن كوري جاكسون وهو أحد شركاء بريتاني، متورط بالسرقة ومتواطئ في ارتكاب الاغتصاب. فيما لم يتم تحديد هوية الشريك الثالث بعد.

لكن المدعي العام قال إنه لا يتوقع توجيه أي اتهام لجاكسون، فيما تم احتجاز بريتاني، التي وجهت إليها تهمة السرقة أيضا، إضافة إلى تهمة الاغتصاب المزعومة.