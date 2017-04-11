رصدته كاميرا المراقبة.. سعودي يمهل لصًا أسبوعًا لإعادة مسروقاته

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أمهل مواطن سعودي في محافظة “عفيف” التابعة لمدينة الرياض في السعودية، الثلاثاء، لصًا أسبوعًا واحدًا لإعادة مسروقات أخذها من منزله، بعد أن وثقت كاميرا المراقبة المنزلية سرقته، قبل إبلاغ الشرطة.

وتداول مغردون سعوديون على موقع “تويتر”، صورة اللص بعد أن نشرها صاحب المنزل مخفياً وجه السارق، الذي كان يركب دراجة هوائية هي أهم ما سرقه، إضافة لبعض المواد الغذائية.

وكتب صاحب المنزل في أعلى الصورة: “ياللي في الصورة، سرقت سيكل السواق حقي في عفيف والكاميرا مصورتك، وإذا ما رجعته وتعهدت بالتوبة، راح أسلم الفيديو كامل لشرطة عفيف خلال أسبوع من تاريخ 11/4/2017 وأعاهدك إني أستر عليك إذا تجاوبت وتبت لله”.

ولاقت طريقة صاحب المنزل في منح السارق مهلة للتوبة وإعادة المسروقات، إعجاباً من السعوديين، فيما لم يخف بعضهم السخرية من الحادثة بسبب قيمة المسروقات.