بهذه الطريقة سرقت مصريتان في قطر محل مجوهرات

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات في قطر بحبس مصريتين غيابيا، 6 أشهر لكل منهما وإبعادهما عن الدولة، بعد إدانتهما بسرقة مشغولات ذهبية وفضية من محل مجوهرات في سوق واقف، وثقته كاميرا المحل.

وفي التفاصيل، وبينما كانت المتهمتان في محل مجوهرات في سوق واقف، سألت الأولى الموظف عن “أسورة” من الفضة، فيما سألته الثانية عن “دبلة” من الذهب، وأثناء قيام الموظف بتلبية طلباتهما، شاهد إحدى المتهمتين تلقي بـ”أسورة” فضية داخل حقيبتها، والأخرى تكرر تجريب لبس بعض “الدبل” وكان في يدها منديل أبيض، حيث أخفت “دبلة” داخله، وراحت تسأل عن قيمة “الدبلة” الأخرى، وبعد خروجهما تقدم الموظف ببلاغ للشرطة، لاسترجاع المسروقات وتنازل عن حقه بالبلاغ.