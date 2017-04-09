بالفيديو..شرطة دبي تلقي القبض على عصابة سرقت محلًا للمجوهرات بنصف دقيقة

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

نشرت شرطة دبي على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”مقطعًا مصورًا يوثّق سرقة عصابة من المقنَّعين محل مجوهرات بمنطقة نايف في دبي، خلال 31 ثانية، قبل أن يلوذ عناصرالعصابة بالفرار إلى جهة مجهولة.

وظن السارقون أن إخفاء ملامحهم سيضلل الشرطة، إلا أن الشرطة تمكنت بوقت قياسي من إحباط مخططاتهم لتهريب المسروقات خارج الدولة بعد صهرها وقدمتهم للعدالة.

وخلال ساعات من التبليغ الذي قدّمه صاحب المحل المسروق استطاعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية في شرطة دبي الوصول إلى العصابة على الرغم من شح الأدلة وانعدامها تقريبًا، وداهمت منزلهم المستأجر داخل الحي الصيني في المدينة العالمية وضبطت المسروقات التي حاول أفراد العصابة الشروع بصهر بعضها مستخدمين أدوات خاصة.

وأكدت شرطة دبي أن المتورطين هم عصابة منظمة ومتخصصة في قضايا السطو المسلح من هونغ كونغ، دخل عناصرها وهم 5 أشخاص ترافقهم امرأة إلى البلاد بتأشيرة زيارة في منتصف آذار/ مارس الماضي ومكثوا مدة يومين ثم غادروا الى احدى دول الخليج العربي قبل أن يعودوا مجددًا لتنفيذ عمليتهم بعد خمسة أيام.

ووصلت قيمة المسروقات إلى مليوني درهم أي مايعادل 550 ألف دولار تقريبًا.