مصر.. محاكمة طفل عمره 5 سنوات اغتصب زميلته في “الحضانة”

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

بعد ثبوت الواقعة، قررت النيابة العامة في مصر اليوم السبت إحالة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات للمحاكمة أمام محكمة الطفل بعد أن تبين قيامه بالاعتداء الجنسي على زميلته في الحضانة بعد استدراجها.

وترجع الواقعة إلى قيام والدة الطفلة بالتقدم ببلاغ رسمي لقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يفيد بتعرض ابنتها لاعتداء جنسي من قبل زميل لها في الحضانة، عقب اكتشاف الأم لآثار دماء على ملابسها، وتغير واضح في سلوكها عقب الواقعة.

واتهمت والدة الطفلة زميلها باستدراجها بحجة اللعب معها، إلا أنه قام بالاعتداء الجنسي عليها في ظل نفي أسرة الطفل للواقعة، الأمر الذي نتج عنه الاحتكام للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وبيان الحقيقة.

وجاء التقرير الأولي للطب الشرعي ليثبت قيام الطفل بالتعدي على زميلته جنسياً ما نتج عنه نزيف في العضو التناسلي لها.

وبعد تقرير الطب الشرعي، اعترف الطفل بارتكابه للجريمة عن طريق استدراجه للطفلة بحجة اللعب معها لينفذ جريمته تجاه زميلته.